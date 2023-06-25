Кроме того, аналитики отметили, что не прогнозируют скорый крах российского правительства, но последние события все же нанесут существенный ущерб путинской системе и военным усилиям РФ в Украине.

То, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сыграл непосредственную роль в остановке военного наступления на Москву, унизительна для российского президента Владимира Путина.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики допустили, что эта ситуация обеспечила Лукашенко некоторые преимущества. Тот использовал свои собственные"существующие каналы" для выяснения ситуации на местах и переговоров с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В Институте отметили, что доступ Лукашенко к таким каналам и успешные переговоры с Пригожиным, указывают на то, что он имеет некое влияние на главаря "вагнеровцев", которое он и использовал для деэскалации ситуации.

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В ISW допустили, что Лукашенко попытается использовать деэскалацию вооруженного восстания для достижения своих целей, таких как отсрочка формализации Союзного государства РФ и Беларуси или предотвращение использования Путиным белорусских ВС в Украине.

"Кремль сталкивается с крайне нестабильным равновесием. Соглашение, достигнутое Лукашенко - это краткосрочное решение, а восстание Пригожина выявило серьезные недостатки Кремля и минобороны РФ", - говорится в отчете Института.

При этом там отметили, что "предположения о том, что мятеж Пригожина, реакция Кремля и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем, абсурдны".

В ISW отметили, что этот мятеж выявил слабость российских силовых структур и показал неспособность Путина своевременно использовать силы для отражения внутренней угрозы и еще больше подорвал его силовую монополию. "Быстрое наступление Пригожина на Москву выставило на посмешище большую часть российских регулярных войск и показало всем без исключения представителям сил безопасности, государственным предприятиям и другим ключевым фигурам в российском правительстве, что частные вооруженные силы, отделенные от государства, могут добиться впечатляющих результатов. Действия "Вагнера" также продемонстрировали деградацию российских военных резервов, которые почти полностью заняты войной в Украине", - проанализировали ситуацию в Институте.

Также там отметили, что явное удивление Кремля поступком Пригожина плохо говорит о российской внутренней разведке. Хотя Пригожин постоянно усиливал свою риторику против минобороны еще до мятежа, Путину все равно не удалось снизить этот риск.

"Мы... не прогнозируем скорый крах российского правительства... Тем не менее мятеж Пригожина и разрешение событий 23 и 24 июня, хотя и не обязательно борьба между Пригожиным и Кремлем в широком смысле, но скорее всего, нанесут существенный ущерб правительству Путина и военным усилиям России в Украине", - подытожили в Институте.

Военный мятеж Пригожина

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня заявил, что по его наемникам ударили российские военные, поэтому он объявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

Хотя днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области, однако остановили свое наступление в 200 км от Москвы и Пригожин развернул колонну с военной техникой. Это стало результатом переговоров между Александром Лукашенко и Пригожиным.

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