Среди этих регионов - Чечня и Дагестан.

Доктор исторических наук, политолог Юрий Фельштинский предположил, какие регионы первыми покинут состав России при "разломе".

"Чечня на первом разломе заявит о своей независимости. Сделает ли это Кадыров в надежде, что он тогда останется в живых, или кто-то другой - не знаю. Но то, что Чечня отделится от РФ, думаю, это очевидно… Следует ожидать, что отделятся Ингушетия, Дагестан, может быть Татарстан", - заявил он.

По его словам, многим показалось, что этим "разломом" стал мятеж ЧВК "Вагнер" в России, но это не так. Вместе с тем, эксперт уверен, что после этого неудавшегося переворота "очень многое" изменилось. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин утратил львиную долю поддержки.

"Кто из нынешних бюрократов, кто имеет отношение к руководству страны, может сейчас делать ставку на Путина? Никто. Он сбежал в первую минуту, как только запахло какой-то угрозой. Даже угрозой не запахло - все равно сбежал. Кто на него может рассчитывать, кто на него может надеяться?" - добавил Фельштинский.

Кадыров готовит Чечню к жизни без России - мнение

Напомним, публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что Рамзан Кадыров уже ментально находится в постпутинской России:

"Никуда кадыровцы после мятежа Пригожина не пойдут. Кадыров уже живет ментально в постпутинской поствоенной России и армию создаёт для защиты своего государства".

Он добавил, что Чечня де-факто независима, но это все держится на личной унии Путина и Кадырова.

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