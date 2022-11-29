Без света остались жители двух районов.

Два района Курской области Российской Федерации в вторник, 29 ноября, остались без электроснабжения. Местные власти уже обвинили украинскую армию.

"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

При этом он указал, что якобы есть попадание по объекту энергоснабжения, что и привело к отключению света в Суджанском и Кореневском районах.

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"После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - подытожил российский чиновник.

"Бавовна" в России - что известно

Время от времени в Российской Федерации внезапно вспыхивают пожары и взрваются нефтебазы. Например, 6 ноября в Грайворонском районе Белгородской области прогремели взрывы на нефтебазе, а 16 ноября произошел взрыв на нефтебазе.в селе Стальной Конь Орловской области.

19 ноября еще одни взрыв прогремел под Санкт-Петербургом. В это раз посттрадала газозаправочная станция, 27 ноября мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Сибири.

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