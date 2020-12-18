Большой финал "Дома-2" состоится 30 декабря.

18 декабря стало известно о закрытии "Дома-2" — самого длительного реалити-шоу на российском телевидении.

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", сообщает ТАСС.

Большой финал "Дома-2" состоится 30 декабря.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

Причины закрытия телепроекта "Дом-2"

ТНТ официально подтвердил информацию о закрытии телепроекта. Причиной этого решения канал назвал желание сосредоточиться на других проектах, в первою очередь — юмористических программах и сериалах.

Причиной закрытия телепроекта также называют падение рейтингов программы, из-за чего "Дом-2" покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проекта не знает, какая судьба их ждет. Один из возможных вариантов — "переезд" шоу на другой канал.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет не о полном закрытии шоу, а о смене формата. Утверждается, что новость о закрытии "Дома-2" стала частью рекламной стратегии, а бывшая участница телепроекта Виктория Боня сообщила, что ее уже пригласили на съемки в феврале.

Телепроект "Дом-2": история шоу

Телепроект "Дом-2" выходит в эфир с 2004 года и за 16 лет его много раз пытались закрыть. За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу - Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц - Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева, Елена Беркова и другие.

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Автор: УНИАН