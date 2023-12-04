К примеру, выручка "Газпрома" снизилась на 36%.

По итогам первой половины 2023 года стало очевидно, что доходы российских компаний рухнули в два раза. За шесть месяцев они составили 342,2 трлн рублей, тогда как годом ранее – 694 трлн рублей за аналогичный период.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс "Известия". О падении прибыли свидетельствует и отчетность крупнейших компаний РФ. К примеру, выручка "Газпрома" снизилась на 36%, "Роснефти" – на 8%, "Лукойла" – на 12%, а компании "Интер РАО" – на 43%.

Одной из причин резкого падения доходов российских компаний может быть снижение цены на российскую нефть марки Urals, считает доцент кафедры корпоративного управления инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин. В январе–ноябре она стоила $62,89 за баррель, а это на 25% меньше прошлогодних показателей.

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Второй причиной может быть "высокая база 2022 года". Тогда доходы и расходы российского бизнеса росли, объяснил глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. В прошлом году прибыль компаний составила квадриллион рублей, хотя за год до этого она составляла 655 трлн рублей.

Очевидно, что на ситуации сказались и санкции, которые были введены против РФ из-за вторжения в Украину. Управляющий "АСТРА-СБ" Антон Вдовиченко считает, что ситуация на международной арене и уровень цен на нефть продолжат серьезно влиять на российскую экономику еще не один год.

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Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 2 209 130. Количество военных в армии РФ увеличат до 1,32 млн (на 170 тысяч человек).

Ранее Центробанк РФ признал, что на мировом рынке российский рубль никому не нужен. Для торговых операций его использует только сама Россия.

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