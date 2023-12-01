Мечты Кремля о превращении рубля в альтернативу доллару и евро остаются лишь мечтами.

Российский рубль никому не нужен на международном рынке. Его использует в торговых операциях только сама Россия, да и то в основном для обхода западных санкций. Такой вывод напрашивается из обзора рыночных рисков, опубликованного Центробанком РФ.

Так, доля рубля в оплате российского экспорта сейчас составляет около 40%, что на 10-15% больше довоенного уровня. Российский импорт оплачивается рублем на 30%, что отвечает довоенным показателям. А вот в сделках, не связанных напрямую с российским импортом/экспортом рубль фактически никто не использует.

"Роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной", – говорится в обзоре рыночных рисков, который по правилам российского "новояза" назван "Обзором финансовой стабильности".

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Из отчета также следует, что рублевую выручку от торговых операций с Россией иностранные банки и компании стремятся немедленно обменять на другую валюту и делают это зачастую внутри российской же финансовой системы. Т.е. вымывают из нее иностранную валюту.

Ситуация в российской экономике – последние новости

Как писал УНИАН, у крупнейших нефтегазовых российских компаний почти вдвое упала выручка. Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привело к переориентации экспортных потоков на Азию и Африку.

Также мы рассказывали, что Китай давит на Путина в вопросе реализации проекта "Сила Сибири - 2". Пекин настаивает на выгодном строительстве общей нити газопровода, но хочет, чтобы подсанкционная Россия полностью покрыла все расходы.

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