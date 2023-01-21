Глава оборонного комитета заявила, что в Европе сейчас насчитывается почти 3000 танков Leopard 2.

В Бундестаге разочарованы тем, что во время "Рамштайна" политики не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2.

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которую цитирует ZDF, подчеркнула, что Берлин должен по меньшей мере позволить другим странам передавать немецкие танки Украине.

"История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, вновь продемонстрировала несостоятельность. То, как канцлер ФРГ Олаф Шольц информирует об эту тему общественность - просто катастрофа, поскольку, с одной стороны, Германия предоставляет Украине масштабную помощь, однако из-за отсутствия решения о боевых танках создается другое впечатление", - пояснила Штрак-Циммерман.

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По словам депутата, новый министр обороны Германии Борис Писториус "находится на цепи".

"Сигнал был бы правильным, если бы мы дали партнерам зеленый свет. Не все должны (передавать танки - УНИАН), а те, кто имеет Leopard 2 и кто готов поставить их Украине. Это был бы первый шаг", - отметила Штрак-Циммерман.

В Европе насчитывается почти 3000 танков Leopard 2. По ее мнению, передача даже части из них стала бы настоящим сигналом.

Танки Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января Писториус заявил, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства в Украине. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, чтобы если будет "положительное решение" - быстро перейти к поставке танков в Украину.

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") западные союзники не смогли единодушно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Тогда Писториус признался, что не знает, позволит ли его страна полякам передавать Leopard 2 Киеву. Это решение примет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

21 января министры иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Эстонии Урмас Рейнсалу призвали Германию предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2.

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