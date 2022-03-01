Похоже, российские политики упорно не хотят видеть, насколько слабая у них армия.

Европейские союзники поддержали Украину в обороне от оккупационных войск Российской Федерации. Они наложили на РФ множество санкций, которые уничтожают благосостояние страны. Например, недавно стало известно, что компания "Северного потока-2" намерена объявить о банкротстве из-за введенных ограничений. По данным Ukraine Economic Outlook, вся экономика России ушла в крутое пике, но власти страны предпочитают ничего не замечать. Они реагируют на действия Европы угрозами развязать реальную войну. Об этом свидетельствует заявление Дмитрия Медведева.

Бывший президент РФ и нынешний заместитель Председателя Совета безопасности Российской Федерации написал в Twitter: "Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

Вас также могут заинтересовать новости: