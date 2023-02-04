Чиновник отметил, что Кремль в очередной раз использует тактику запугивания общества. Это не стоит воспринимать серьезно.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на угрозы со стороны зампреда Совета РФ Дмитрия Медведева о ядерных ударах "возмездия", которые настигнут Украину, если ВСУ атакуют Крым.

Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter, призвав общество просто не реагировать на такие истерики. Также Подоляк подчеркнул, что Крым - это Украина, поэтому ВСУ могут использовать любые методы для возвращения полуострова. Это не противоречит международному праву.

"Угрозы официальных лиц России об "ударах возмездия" – это лишь фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле России. Всегда игнорируйте Медведева", - написал советник главы ОП.

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Ядерный шантаж России

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину активно использует тактику ядерного терора, угрожая применить смертельное оружие в случае нарушения своих интересов. В Кремле считают, что так смогут запугать Киев и надавить на международных партнеров Украины, которые поддержали украинскую сторону в этой войне.

Буквально вчера российский диктатор Владимир Путин привез "ядерный чемоданчик" на празднование Сталинградской битвы. Кроме того, один из его помощников имел еще один чемоданчик, вероятно это был сложенный щит для защиты от возможного покушения.

На данный момент Россия нарушает ключевое соглашение о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами и продолжает отказывать в разрешении на инспекции своих ядерных объектов.

Как недавно отметил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев, такой шантаж со стороны РФ показал другим государствам, что только ядерное оружие может спасти их от нападения Москвы.

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