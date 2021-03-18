Детский сад №86 в Набережных Челнах, который одновременно является центром развития ребенка «Электроник», обнесли колючей проволокой.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По периметру сада поставили железный забор, который сверху «украсили» колючей проволокой. Примечательно, что в «Электронике» занимаются дети от трех до шести лет.
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Администрация учебного учреждения заявила, что это вынужденная мера безопасности, так как рядом с центром якобы находится рынок. И для того, чтобы защитить детей от посторонних, участок обнесли.
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