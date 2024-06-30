По словам очевидцев, взрывов было несколько десятков. Местность оградил черный густой дым.

В ночь на 30 июня в Нижнем Новгороде (РФ) произошел мощный пожар на производственной площадке по утилизации отходов.

Как заявили в местном подразделении МЧС, пожару присвоили второй уровень сложности. С огнем борются до сих пор.

В то же время в местных пабликах появились видео и фото с места происшествия. На кадрах видно огненные "грибы" и масштабы распространения пламени. Очевидцы говорят, что слышали много взрывов. По словам некоторых, взрывов было несколько десятков. Местность оградил черный густой дым.

По данным спасателей, информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар все еще ликвидируют.

Последние пожары в РФ

Напомним, как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 24 июня уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз России.

По его словам, это одно из лучших боевых подразделений Украины и его результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны. Он подчеркнул, что украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну.

В то же время атаки продолжаются. Рано утром 28 июня в России БПЛА атаковали нефтебазу в Тамбовской области, возник пожар. Об этом сообщил губернатор области Максим Егоров. Он утверждает, что возгорание было "небольшое".

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