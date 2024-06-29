Сообщается о пострадавших оккупантах.

В результате удара ВСУ по Центру дальней космической связи во временно оккупированном Крыму 24 июня пострадали как минимум трое российских военнослужащих, пишет ASTRA со ссылкой на источники.

Указывается, что удар был совершен ракетами ATACMS.

"Ракеты ATACMS действительно атаковали воинскую часть 81415 в селе Витино Сакского района, где находится 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Титова ВКС РФ. По данным источников, после атаки на территории части загорелась сухая трава. В результате удара ранения получили трое военнослужащих", - говорится в сообщении. Видео дня

При этом отмечается, что на данный момент неизвестно, был ли поврежден сам командно-измерительный комплекс.

Также напоминается, что до этого указанный центр был атакован ракетами Storm Shadow в декабре 2023 года. Тогда по территории центра было зафиксировано как минимум 2 "прилета", повреждена 1 единица военной техники.

Удар ВСУ по объекту РФ в Крыму 24 июня - что сообщалось

Напомним, Силы обороны Украины заявили, что уничтожили в оккупированном Крыму российский Центр космического слежения и связи. Он является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для захватчиков.

Центр попал в список потерь российских войск за последнюю неделю, который был опубликован на официальной странице Министерства обороны в социальной сети Facebook.

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