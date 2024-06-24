Президент подчеркнул необходимость вернуть Украине боевую инициативу в этой войне.

Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с тридцатой годовщиной ЦСО.

По его словам, это одно из лучших боевых подразделений Украины и его результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны. Он отметил, что украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну.

"За удары по российской нефтепереработке. Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

По его словам, все это приближает справедливое для Украины окончание этой войны и ответственность России за все совершенное против нашего государства и людей.

Зеленский отметил, что Украина сейчас на том этапе войны, когда надо выстоять против российских штурмов и не дать врагу ни одного существенного достижения.

"И в Украине нужна максимальная отдача от каждого подразделения - нужен максимально четкий результат каждого боевого задания для наших ребят. Мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне. Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим", - отметил он.

Президент Украины сказал, что с начала полномасштабной войны бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уже получили 557 государственных наград, 12 спецназовцев были отмечены званием Герой Украины. но, к сожалению, 7 из них посмертно.

Удары по российским стратегическим объектам

Как сообщал УНИАН, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, сколько нефтяных заводов надо уничтожить, чтобы у России начались проблемы. По его словам, Украине удалось масштабировать процесс ударов по российским заводам до полезного нам уровня.

Украинским военным удалось задеть до 15% потенциала РФ по нефтепереработке. Страна-агрессор имеет примерно до 30 крупных таких заводов и до 50 - поменьше.

Он отметил, что некоторые нефтеперерабатывающие комплексы расположены за Уральским хребтом. Однако украинские войска уже испытали мощный беспилотный комплекс "Сокол", который может поражать цели на расстоянии до 3300 километров.

Как сказал эксперт, если дроны Сил обороны смогут пересечь Уральский хребет, то это будет колоссальный шаг вперед.

Черник подчеркнул, что если поднимем коэффициент истребления хотя бы до 50%, то и на линии боестолкновения могут начаться проблемы. Потому что технику надо заправлять.

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