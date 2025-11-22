Музыканта вспоминают как очень веселого и креативного человека.

Украинская певица, звезда "Территории А" Анжелика Рудницкая эмоционально отреагировала на новость о смерти соучредителя группы DZIDZO Олега Турко, также известного как Лесик.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию его фотографий и рассказала, что в прошлом году сердце певца остановилось во время концерта, но его удалось вернуть к жизни. Она поделилась теплыми воспоминаниями из совместных выступлений перед военными:

"Помню, заезжаем в прифронтовую зону. На блокпосту проверяют документы, мы сидим тихонько в своем "звездовозе" (старом бусе, который терпел наши военные дороги). Военные заглядывают сначала в наши документы, потом - в бус. И начинается. Выходим из автобуса, обнимаемся, раздаем автографы, фотографируемся. И уже пора ехать дальше. А Лесик: "О, ребята! Еще анекдот расскажу". И все держатся за животы от смеха".

По словам Рудницкой, Олег всегда был позитивным и креативным человеком, который умел шутить, рассказывать истории и писать музыку. Также музыкант очень горевал из-за смерти Кузьмы Скрябина. "Теперь они вместе. Легких облаков тебе, Лесик. Светлая память", - добавила певица.

Как писал УНИАН, о смерти соучредителя группы DZIDZO Олега Турко стало известно сегодня утром.

