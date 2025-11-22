Актер снимается в фильме "Коли ти розлучишся?".

Украинского актера Тараса Цымбалюка ("Чорний ворон", "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном") заметили на съемочной площадке в роли жениха.

Видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте жена ведущего романтического реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника, который также присутствовал в каре. Кристина Решетник пошутила, что они с актрисой Ольгой Сумской пришли на свадьбу "со стороны жениха".

Речь идет о фильме "Коли ти розлучишся?", который является сиквелом украинской романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?". Режиссером ленты выступает Алексей Комаровский, а главные роли сыграли Наталья Денисенко, Антонина Хижняк и Тарас Цымбалюк. К ним добавилась Анастасия Цымбалару и болгарский актер Иво Араков.

Как известно, в этом году Тарас Цымбалюк снялся в романтическом реалити "Холостяк-14". УНИАН публиковал главное из шестого выпуска шоу, в котором проект покинула еще одна участница.

