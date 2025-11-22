Снимки появились в день ее рождения.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисиль ("Просто Надія", "БожеВільні") впервые поделился фотографиями маленькой дочери Марии.

Фотографии опубликовали в Instagram-аккаунте СТБ. Поклонники увидели младшего ребенка артиста в ее День рождения - 21 ноября девочке исполнился 1 год.

Хотя актер присутствовал во время рождения своих старших сыновей, год назад он работал на съемочной площадке, потому что ребенок "решил" появиться на свет раньше, чем ждала семья. Кисиль отметил, что желает ей вырасти смелым и достойным человеком:

"Связь между отцом и дочерью особенная - почти незаметная со стороны, но внутри очень сильная. Когда она улыбается, я понимаю: именно эти мгновения надо беречь больше всего".

Напомним, Сергей Кисиль с женой воспитывают троих детей: Ивана (2015), Федора (2019) и Марию (2024). Ранее актер рассказывал об отношении к русскому языку в их семье.

