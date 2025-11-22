Чтобы именинник был счастливым, стоит подарить вещь, которая соответствует характеристике знака Стрельца.

Стрелец - знак огненной стихии, который символизирует энергию, активность и инициативу. Он отвечает за расширение внутренних и внешних горизонтов, путешествия, обучение, а также за собственные жизненные ценности и философию, которые формируются независимо от влияния других. Ценит глубокий смысл во всем и стремится познавать новое, поэтому подарки на день рождения должны это отражать.

22 ноября Солнце войдет в знак Стрельца. Специально для УНИАН Астролог Anton Tarology рассказал, какие подарки лучше подобрать для именинников, которые родились под этим знаком зодиака, а какие, наоборот, лучше не дарить.

По словам астролога, в этом году солнце войдет в знак Стрельца 22 ноября в 3:36 по киевскому времени и будет находиться там до 21 декабря, когда перейдет в знак Козерога.

Что подарить Стрельцу на день рождения Стрельцу на день рождения

Если говорить о подарках для Стрельца, важно учитывать его энергичную огненную стихию и стремление к новым впечатлениям. Этот знак ценит активность, приключения и расширение горизонтов.

"Это могут быть, например, сертификаты на экстремальные развлечения, прыжок с парашюта, катание на лыжах, на сноуборде, чтобы у именинника осталось какое-то новое впечатление, потому что Стрелец любит расширять горизонты и экспериментировать в чем-то", - отметил астролог.

Также оптимальным вариантом для подарка могут стать путешествия или аксессуары для путешествий (рюкзак, чемодан, палатка), мастер-классы, спортивное оборудование. При этом, как отметил астролог, для Стрельца важен опыт: новые впечатления, обучение, развитие, а не просто развлечение "для галочки".

По словам эксперта, при выборе того, что подарить Стрельцу женщине или мужчине, важно учесть практическую ценность подарка. Например, мастер-класс должен соответствовать интересам человека: если он увлекается вышивкой бисером, кулинарией или любым другим хобби, можно выбирать занятия, развивающие эти навыки. Этому знаку не подходят "развлекательные" мероприятия просто ради веселья.

Впрочем, Стрелец, которым управляет Юпитер, любит смех, шутки и положительные эмоции. Но, если вы дарите билеты, выберите, например, стендап с интеллектуальным юмором, говорит он.

Книги, особенно о путешествиях, саморазвитии, философии, преимущественно зарубежных авторов, также будут уместным подарком. Среди украшений - золотые, которые также подходят стихии огня (но по словам астролога, лучше из белого золота) с бирюзой, топазом, лазуритом, аметистом или синим турмалином.

"Стрельцы ценят элегантные, преимущественно эксклюзивные и уникальные вещи. Если сравнивать со Львом, который часто выбирает пафосные, но не всегда качественные предметы, Стрелец предпочитает именно редкость", - отметил Anton Tarology.

Что подарить Стрельцу на день рождения не стоит

Астролог не советует выбирать для этого знака в подарок банальные и стандартные вещи, предметы повседневного обихода, например кастрюли, утюги или формальные вещи. Также не подойдут стандартные букеты, которые продаются на каждом рынке. Стрелец ценит что-то экзотическое и необычное.

"Даже если это условно дорогая вещь, но она не имеет смысла для именинника - она тоже не порадует Стрельца. Это скорее подойдет Льву. Это должно быть что-то новое, чего у Стрельца еще не было, скажем", - отметил астролог.

Раздумывая, что подарить Стрельцу мужчине или женщине, не стоит выбирать ностальгические подарки или вещи, связанные с прошлым. Этот знак ориентирован на новый опыт и развитие, пояснил астролог, приведя в пример какие-то сувениры из былых путешествий.

Что подарить девушке Стрельцу на день рождения для привлечения финансов

Чтобы активировать финансовый поток, эксперт советует присмотреться в первую очередь к украшениям в качестве подарка.

"Это может быть подвеска, браслет или кольцо, желательно с символикой знака Стрелец: стрелой в полете или знаком Юпитера. Относительно камней, как я уже говорил - идеальные варианты это - лазурит, аметист, бирюза, цитрин. Для усиления финансового потока можно также подарить аромапалочки или эфирные масла: сандаловое дерево, пачули, апельсин, цитрус, корица. Для финансового потока - это очень классно", - говорит астролог.

Также хороший подарок для Стрельца это различные курсы для финансового развития: например, обучение по инвестированию, профессиональной подготовке или финансовой грамотности, а также мастер-классы для освоения новых навыков, подытожил Anton Tarology.

Что подарить мужчине Стрельцу или женщине для активации романтической сферы

Подарки лучше рассматривать комплексно, так как они усиливают одновременно разные сферы жизни. Впрочем, что касается активации романтической сферы, можно выделить в качестве подарка ароматические палочки или диффузоры с эфирными ароматами, которые подходят Стрельцу, говорит астролог.

Поэтому если вы в поисках того, что подарить Стрельцу девушке на день рождения, можно добавить к презенту "душистые" мелочи. "Это могут быть благовонные палочки или диффузоры с эфирными ароматами, например, сандаловым деревом, цитрусом или ванилью. Такие запахи хорошо подходят Стрельцам и их планете-покровителю - Юпитеру", - отметил он.

