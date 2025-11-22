Коньячный цвет прекрасно смотрится с синими джинсами.

Еще недавно казалось, что к синим джинсам подходит любая обувь. И хотя это действительно так, некоторые цвета способны поднять образ на совершенно другой уровень.

Как пишет Who What Wear, классика - это черный, белый или красный, а последний год все массово носили шоколадный и бордовый. Но шведская модель и баскетболистка Эльза Хоск выбрала несколько иное.

Во время прогулки по Лос-Анджелесу в леопардовом пальто Valentino и синих джинсах модель остановила выбор на неожиданном варианте - туфлях от The Row в цвете коньяка. Теплый оттенок идеально контрастирует с холодным денимом и выглядит максимально элегантно.

Еще год назад о коньячном тоне мало кто вспоминал - в моде доминировал темный шоколад, а этот оттенок, стоящий между карамелью и насыщенным коричневым, почти исчез из трендов. Но ситуация изменилась и The Row, Miu Miu и Reformation включили его в свои зимние коллекции 2025.

