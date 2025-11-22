Актриса смогла достичь баланса между карьерой и личным счастьем.

Сегодня одной из самых известных голливудских красавиц - Скарлетт Йоханссон - исполняется 41 год. Актриса, которую давно считают иконой стиля и привлекательности, продолжает сохранять статус одной из самых популярных и самых узнаваемых звезд современного кино.

УНИАН решил вспомнить путь Йоханссон в кино и рассказать, как складывалась ее карьера, личная жизнь и чем она занимается сейчас.

Как началась карьера актрисы

Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года в Нью-Йорке и очень рано попала в мир кино. Уже в 9 лет она впервые появилась на экране, а настоящий прорыв произошел в конце 90-х, когда зрители обратили на нее внимание после фильма "Заклинатель лошадей", где она сыграла вместе с Робертом Редфордом.

После этого Скарлетт быстро закрепила за собой статус подающей надежды молодой актрисы, который очень быстро превратил ее в полноценную голливудскую звезду.

Самые известные фильмы

О Скарлетт заговорил весь мир после фильма Софии Копполы "Трудности перевода", за который она получила "Золотой глобус" и любовь международной критики. Ее самые громкие работы:

"Трудности перевода";

"Девушка с жемчужной серьгой";

"Остров";

"Матч пойнт";

"Люси";

"Брачная история";

Франшиза Marvel, где она создала культовый образ Черной Вдовы.

На сегодня Скарлетт является одной из самых кассовых актрис в истории - сборы фильмов с ее участием давно превысили 14 миллиардов долларов.

Личная жизнь

Романы Йоханссон всегда вызывали не меньший интерес, чем ее роли. Она была трижды замужем:

с актером Райаном Рейнольдсом (2008-2011);

с французским журналистом Роменом Дориаком, от которого она родила дочь Роуз (2014-2017);

с комиком и сценаристом Колином Джостом, которому родила сына Космо, они вместе и сегодня.

Также пресса долго обсуждала ее романы с Джаредом Лето, Джошем Гартнеттом и другими голливудскими звездами.

Чем занимается сейчас

Сегодня Скарлетт продолжает активно сниматься, озвучивать мультфильмы, продюсировать проекты и вести бизнес. Она основала собственный косметический бренд, занимается экологическими инициативами и поддерживает благотворительные программы.

