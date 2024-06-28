Рано утром 28 июня в России беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области, возник пожар. Об этом сообщил губернатор области Максим Егоров. Он утверждает, что возгорание было "небольшое".

"Сегодня в 04.35 в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован", - написал он.

По его словам, жертв нет: "До ближайшего населенного пункта - 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем".

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По данным Минобороны РФ, в России за ночь "сбили" 25 БПЛА. Утверждается, что что дежурные средства ПВО "перехватили и уничтожили" 12 БПЛА над территорией Брянской области, 9 БПЛА над территорией Смоленской области, 1 БПЛА в Воронежской области, 2 БПЛА в Курской области и 1 БПЛА в Ростовской области.

Атаки на НПЗ России - заявление Зеленского

Напомним, как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 24 июня уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз России.

По его словам, это одно из лучших боевых подразделений Украины и его результаты положительно повлияли на все стратегические битвы этой войны. Он отметил, что украинцы должны знать и быть благодарными за "минусование" экономического потенциала России, который работает на войну.

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