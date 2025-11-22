Известная украинская певица София Ротару в день рождения отца Михаила Ротаря поделилась редким фото из личного архива.
Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram в stories с подписью "день рождения папы".
Как известно Михаил Федорович Ротарь родился 22 ноября 1918 года, а умер более 20 лет назад - 12 марта 2004 года.
Отец Софии Ротару был советским и украинским общественным деятелем и артистом. Он работал в сфере культуры и прославился как мастер художественного слова, участвуя в театральных постановках и концертных программах.
Кроме того, София Ротару нарушила молчание и в связи с Днем памяти жертв Голодомора. Она поделилась снимком скульптуры девочки с колосками, установленной у Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.
