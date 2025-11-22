Певица вспомнила покойного отца.

Известная украинская певица София Ротару в день рождения отца Михаила Ротаря поделилась редким фото из личного архива.

Исполнительница опубликовала снимок в своем Instagram в stories с подписью "день рождения папы".

Как известно Михаил Федорович Ротарь родился 22 ноября 1918 года, а умер более 20 лет назад - 12 марта 2004 года.

Отец Софии Ротару был советским и украинским общественным деятелем и артистом. Он работал в сфере культуры и прославился как мастер художественного слова, участвуя в театральных постановках и концертных программах.

Кроме того, София Ротару нарушила молчание и в связи с Днем памяти жертв Голодомора. Она поделилась снимком скульптуры девочки с колосками, установленной у Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Напомним, ранее София Ротару отреагировала на циничный удар России по Тернополю.

Недавно украинский певец Игорь Целип раскрыл вероятное место жительства исполнительницы не в Украине.

