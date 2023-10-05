В РФ воюют с "бандеровцами", но даже не знают, как выглядит сам Степан Бандера.

Российские учителя "чудесно" поздравили диктатора Владимира Путина накануне его дня рождения открытками с изображением одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры. Как сообщает портал "Зеркало", инициатором такого пранка оказался белорусский акционист Владислав Бохан.

Накануне дня рождения Владимира Путина 7 октября он попросил администрации нескольких школ в Калужской области учителей России поздравить его. И разослал плакаты, с которыми надо было сфотографироваться, на которых якобы размещена "юношеская фотография" Путина. Вот только на самом деле рядом с поздравлениями там было изображение лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.

Бохан разослал свои письма в 30 школ Калужской области. При этом половина сообщений не дошла, уточняет он, потому что почтовый сервис принял их за спам-рассылку.

"В итоге можно сказать, что из примерно 15 писем сработало четыре... Результат внушительный, как мне кажется. И никто не заметил подвоха", - отметил он.

Как добавил Бохан, в эту акцию он не вкладывал художественную составляющую. Потому, что то, что делают "объекты экспериментов", уже стало "авангардным направлением социального перформативного искусства".

"Казалось бы, хорошо, что податливый народ жаждет здоровья вождю, слушает праведно его цитаты в день его рождения для скорейшего разгрома врага. Однако действительность заставляет усомниться в их искренности, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера", - отметил он.

В целом в России люди не знают, как выглядит Степан Бандера

Так, сообщалось, что во временно оккупированном Крыму пенсионерка "превратила" лидера украинского националистического движения Степана Бандеру в британского актера Томаса Шелби, более известного по своей роли главаря банды "Острые козырьки". Неадекватная бабушка устроила скандал, увидев британского "Бандеру" в виде татуировки на ноге у девушки, и написала на нее донос в полицию.

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