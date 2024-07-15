Считается, что Москва всегда может найти больше людей, но это ложь.

Правитель России Владимир Путин ведет РФ к демографической катастрофе. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

По его словам, если кто-то и знает, как фальсифицировать цифры, чтобы поддерживать "слабые дела", то это Кремль.

"От манипуляций Сталиным советской статистикой производительности во время его пятилетних планов до преувеличения Хрущевым в холодной войне количества своих ракет, ни одна организация не оказалась настолько эффективной в фабрикации фактов, чтобы деморализовать, смутить и перехитрить оппонентов. Сегодня, подобным образом, Путин указывает на 144 миллиона граждан России и утверждает через свои пропагандистские рупоры, что Киеву "невозможно" выиграть его войну, учитывая, что население Украины составляет мизерные 37 миллионов", - отмечает автор. Видео дня

Он указывает, что согласно этой логике, цифры, обнародованные британской разведкой на этой неделе - о том, что Россия потеряла более 70 000 военных за последние два месяца, становятся неактуальными. "Россия всегда может найти больше людей", - так люди оправдывают бездействие Запада.

"Воспитанные на документальных фильмах о "неудержимом" русском медведе, способном прорывать свой путь через Восточную Европу, как это было во время Второй мировой войны, мы забываем, что это невозможно в современной России. Для Москвы это даже не желательно", - считает Дирнли.

Он объясняет, что Путин остается осторожным как в отношении количества мужчин, которых он набирает, так и в отношении того, откуда они происходят, отдавая приоритет призыву в бедных общинах, далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. пРИ этом осторожность Москвы в этом отношении означает, что она обязана опустошить тюрьмы, оправдывая убийц и насильников, чтобы они могли служить в российской армии или формированиях наемников. Впрочем, и этот ресурс не бесконечен: Москва уже обращается к женским тюрьмам.

"Но это все еще относительно незначительные препятствия, если рассматривать их по сравнению с более широкими тенденциями. Население России призывного возраста, которое составляет 14 миллионов, не является гигантским. Поскольку многие из них не соответствуют требованиям или являются нежелательными для найма по географическим причинам, их количество еще больше сокращается", - продолжает журналист.

Он акцентирует, что полномасштабное вторжение углубило демографический кризис в России. Так, то, что за два с половиной года после полномасштабного вторжения было убито или ранено 350 000 российских военных, свидетельствует о масштабах катастрофы.

"Россия не такая мощная, как Советский Союз: примерно половина советского населения происходила из стран, которые сегодня являются нерусскими, и даже тогда, будучи вдвое мощнее по численности, она проиграла войну в Афганистане в 1980-х годах. Этот конфликт подчеркивает, что численность армии является лишь частью уравнения. Действительно, многие жизненно важные компоненты, необходимые для победы в войнах, такие как военная адаптивность и современные технологии, работают в пользу Киева", - резюмирует автор.

Война РФ против Украины - последние новости

Посол ФРГ в Украине Мартин Егер рассказал о мирных переговорах с РФ. По его словам, предложения Путина по завершению войны в Украине являются абсолютно неприемлемыми.

Как сказал дипломат, Германия с самого начала поддерживала "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского.

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