Немного жесткости, здравого смысла и превентивных действий могли бы заставить Россию дважды подумать об эскалации своей теневой войны.

Правитель России Владимир Путин усиливает свою гибридную войну - в частности, против Европы. Об этом в своей статье для The Telegraph пишет эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани.

Он напоминает, что накануне США и Германия сорвали российский заговор по убийству генерального директора Rheinmettal Армина Паппергера. Россия обвиняла того в экспорте большого количества 155-мм артиллерийских снарядов в Украину. Это произошло через несколько часов после того, как вооруженный нелегальный мигрант в Беларуси жестоко убил польского сержанта Матеуша Ситека.

"Эти действия хорошо вписываются в российскую пьесу. Российские спецслужбы нанимают диверсантов для поджогов складов военного снабжения для Украины и установки камер наблюдения в ключевых логистических узлах. Россия использует глушение GPS, чтобы мешать траекториям гражданских самолетов в Балтийском, Черном и Средиземном морях. С помощью своего патрона Александра Лукашенко Россия стимулирует нелегальные миграционные потоки из Беларуси в Польшу и страны Балтии. Заговор России об убийстве Паппергера является частью более широкой кампании запугивания поставщиков оружия в Украину", - отмечает автор. Видео дня

По его мнению, теневая война России против Европы обострилась за последние шесть месяцев из-за притока западного оружия в Украину и усиления санкций против РФ.

"Использование Украиной оружия НАТО для нанесения ударов по российским целям и передача ЕС Украине доходов от замороженных активов Центрального банка России стимулируют жажду мести Кремля. ... Россия безнаказанно ведет свою теневую войну, и без надлежащих средств сдерживания ее поведение будет только ухудшаться. ... Немного жесткости, здравого смысла и превентивных действий могли бы заставить Россию дважды подумать об эскалации своей теневой войны", - резюмирует эксперт.

Война в Украине - последние новости

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, кого сейчас больше всего не хватает ВСУ на фронте. По его словам, в последнее время в украинской армии критически не хватает пехотинцев. Сейчас они нужны почти каждому подразделению ВСУ.

По словам Волошина, поэтому сейчас активно работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.

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