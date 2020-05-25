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В России экс-министра здравоохранения посадили за изнасилование

16:30, 25 мая 2020
Русский міръ
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Российский чиновник занимал свой пост с 2012 года / Фото riapo.ru

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.

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Стрючкова приговорили к трем годам и трем месяцам колонии.

По данным агентства, российский чиновник занимал свой пост с 2012 года. В апреле 2019 года он подал в отставку и спустя месяц был задержан по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

На время следствия его поместили под домашний арест. После вынесения приговора его взяли под стражу в зале суда. Свою вину в ходе судебного следствия Стрючков не признал.

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