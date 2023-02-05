Школьники под руководством взрослых дружно спели антиукраинскую песню под баян и аккордеон.

Российская Федерация продолжает распространять антиукраинские настояния среди детей, прививая ненависть к нашему народу с самого детства.

Так, недавно в российской глубинке школьники под руководством взрослых спели песню об "укропе" и "гробе". Шокирующий контент сняли в Котовске Тамбовской области, пишет Главред.

"На машине свастика, за рулем укроп. По полю, по полюшку на колесах гроб", - поют дети, играя на баяне и аккордеоне.

На заднем плане им подпевают двое взрослых. Один из них одет в камуфляжную форму.

Пропаганда "русского мира" среди детей

На данный момент пропагандисты Кремля активно навязывают в обществе антиукраинскую риторику, олицетворяя украинцев с нацистами и запугивая общество мифами об Украине.

РФ "зомбирует" не только взрослых, но и пытается навязать свои взгляды детям. Недавно россиянин заставлял ребенка "убивать" украинца в эфире чат-рулетки. Ребенок с вдохновением выполнил поручение.

Также в России победителей детского фестиваля по каратэ пообещали награждать медалями из "осколков НАТОвских боеприпасов".

Тем временем супруги из российского города Ноябрьск Тюменской области назвали новорожденную дочь именем Россия и заявили, что "им за это не стыдно".

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