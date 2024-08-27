Оккупант с удовольствием фотографировался на фоне разрушенных домов.

На фронте ликвидирован российский священник, который подписал контракт с Минобороны РФ и в составе оккупационной армии воевал против Украины.

Об этом рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем аккаунте в Telegram. "Поп МП (секта) из Омской губернии Алексей Кихтенко снял рясу, подписал контакт и пошел убивать украинцев. Но не успел, так как был успешно демобилизирован и отправлен в расположение своей деревни", - написал военный.

Защитник Украины также обнародовал два фото. На одном снимке священник запечатлен в церковном облачении, в окружении группы людей, возможно, это его супруга и дети. На другом - россиянин уже в военной форме, в его руках - оружие, а на заднем плане - руины, в которые превратилось после российских обстрелов здание, вероятно, жилое. На лице мужчины, который позирует на фоне развалин, - довольная улыбка.

Видео дня

Продолжается война в Украине - что сообщалось о потерях РФ

Напомним, в ходе полномасштабной войны против украинцев офицерские потери РФ на 27 июля возросли, в том числе стало известно о ликвидации полковника Дмитрия Барашкина и двух майоров - Ивана Костерева и Евгения Шилимина. Такой информацией делился Анатолий Штефан.

По его сведениям, оккупационная армия также лишилась командира роты шпионов, старшего лейтенанта Ивана Архипова, старлеев Казимира Кожиева, Евгения Магидова и командира взвода снайперов Валентина Карташова.

Вас также могут заинтересовать новости: