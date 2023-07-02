Оппозиционер считает, что новой попытки госпереворота со стороны Пригожина уже не случится.

Евгений Пригожин уже не сможет осуществить повторную попытку захвата власти в России. Его "ЧВК Вагнера" как структура сейчас уничтожается, а самого Пригожина планомерно лишают ресурсов и рычагов влияния на ситуацию в России.

Такое мнение в интервью Obozrevatel высказал российский оппозиционер Марк Фейгин. По его словам, наемников, которые не отправятся за Пригожиным в Беларусь, заставят подписать контракт с российской армией и отправят на фронт.

"То, что было "Вагнером", скорее всего, будет расформировано. В том виде, в каком он был, его уже не будет", – считает оппозиционер.

Видео дня

Фейгин отметил, что для выполнения тех задач, которые раньше возлагались на "Группу Вагнера", можно использовать другую ЧВК, которых у России несколько. А сохранять сам бренд "ЧВК "Вагнер" нет смысла, поскольку эта организация во многих странах мира признана либо преступной, либо террористической.

"Пригожин сегодня находится в "Лубянке-лайт". Что такое Беларусь? Это задний двор Москвы. Там у него даже в заднице будут микрофоны. Возможно, его отпустили под условием, что он все это прекратит", – считает Фейгин.

Оппозиционер отметил, что сейчас российские спецслужбы проверяют все бывшее окружение и контакты Пригожина, например, генерала Суровикина. Параллельно "повара" лишают источников дохода в России.

"На него сейчас оказывается огромное противодействие. В конечном итоге он связан по рукам и ногам. Как он может осуществить новый переворот? Его убьют раньше, чем он об этом подумает", – считает Фейгин

Разгром Вагнера и Пригожина – последние новости

Ранее сообщалось, что в российской армии сейчас проводят проверки и "патриотические" беседы. Спецслужбы ищут возможных сторонников "Группы Вагнера". Также до сих пор остается неясной ситуация с генералом Суровикиным, которого считают близким соратником Пригожина.

Пока российская пропаганда активно "обнуляет" миф о героических и умелых бойцах группы "Вагнера", у самого Пригожина отобрали контракты на поставку продовольствия для российской армии. Это был крупный источник его доходов.

Вас также могут заинтересовать новости: