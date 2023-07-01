Скоротечный мятеж Евгения Пригожина показал, что как бы остальной мир ни ненавидел Владимира Путина, Запад не хочет, чтобы он внезапно потерял власть. Западные лидеры слишком сильно боятся возможной нестабильности в РФ, которая последует за свержением Путина, пишет Politico.
"Возможность постпутинского хаоса в России является одним из ключевых факторов, который многие страны — от противников, таких как США, до партнеров России, таких как Китай — учитывали, когда они выверяли свою реакцию на вооруженный мятеж", – говорится в статье.
Издание напоминает, что администрация президента США Джо Байдена ввела многочисленные санкции против РФ, но в то же время неоднократно заявляла, что не стремится к смене режима в России. Как рассказали журналистам информированные источники в Вашингтоне, Белый дом слишком опасается, что место Путина в Кремле может занять фигура, наподобие Пригожина.
"Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая потенциально может распространиться на Европу. Смена режима, которая происходит посредством хаотичного и насильственного процесса, также, скорее всего, приведет к появлению еще одного авторитарного лидера, который, возможно, будет хуже, чем Путин", — сказала бывший сотрудник американской разведки, эксперт по России и автократиям Андреа Кендалл-Тейлор.
Особое беспокойство Запада вызывает сохранность огромного ядерного арсенала России в случае падения действующего режима. Есть также опасения, что крах путинского правительства может активизировать сепаратистские движения внутри России.
"Пострадает все: от глобальных поставок нефти, газа, обогащенного урана до сельского хозяйства, продовольственной безопасности", — сказал дипломат из Центральной Азии.
В то же время Politico отмечает, что демонстративные попытки Вашингтона дистанцироваться от любых призывов к смене режима в РФ, вероятно, продиктованы прошлым неудачным опытом: когда призывы или даже прямая помощь США в свержении диктатуры приводили к всплеску насилия и хаоса. В этом контексте можно вспомнить Египет, Ирак и Афганистан.
Также США опасаются, что их открытая поддержка дискредитирует сторонников свержения диктатуры в самой России.
Такую же позицию, очевидно, занимают и лидеры европейских стран. например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях опроверг утверждения Путина о том, что Запад хочет хаоса в России.
"Наоборот, нестабильность в России порождает нестабильность в Европе. Поэтому мы обеспокоены", — сказал он.
Последствия мятежа в России
По мнению британского аналитика Шона Белла, история взаимовыгодного сотрудничества Путина и Пригожина, вероятно, еще не окончена. У них еще есть почва для совместных действий, например, по захвату Беларуси.
В то же время внутри самой России уже началось уничтожение "Группы Вагнера" как организационной структуры и как символа российского вторжения в Украину. Например, российское телевидение уже начало активно рассказывать, что вагнеровцы плохо воевали и ничего на фронте не добились.