Запад ненавидит российского диктатора, но предпочитает, чтоб тот оставался на троне.

Скоротечный мятеж Евгения Пригожина показал, что как бы остальной мир ни ненавидел Владимира Путина, Запад не хочет, чтобы он внезапно потерял власть. Западные лидеры слишком сильно боятся возможной нестабильности в РФ, которая последует за свержением Путина, пишет Politico.

"Возможность постпутинского хаоса в России является одним из ключевых факторов, который многие страны — от противников, таких как США, до партнеров России, таких как Китай — учитывали, когда они выверяли свою реакцию на вооруженный мятеж", – говорится в статье.

Издание напоминает, что администрация президента США Джо Байдена ввела многочисленные санкции против РФ, но в то же время неоднократно заявляла, что не стремится к смене режима в России. Как рассказали журналистам информированные источники в Вашингтоне, Белый дом слишком опасается, что место Путина в Кремле может занять фигура, наподобие Пригожина.

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"Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая потенциально может распространиться на Европу. Смена режима, которая происходит посредством хаотичного и насильственного процесса, также, скорее всего, приведет к появлению еще одного авторитарного лидера, который, возможно, будет хуже, чем Путин", — сказала бывший сотрудник американской разведки, эксперт по России и автократиям Андреа Кендалл-Тейлор.

Особое беспокойство Запада вызывает сохранность огромного ядерного арсенала России в случае падения действующего режима. Есть также опасения, что крах путинского правительства может активизировать сепаратистские движения внутри России.

"Пострадает все: от глобальных поставок нефти, газа, обогащенного урана до сельского хозяйства, продовольственной безопасности", — сказал дипломат из Центральной Азии.

В то же время Politico отмечает, что демонстративные попытки Вашингтона дистанцироваться от любых призывов к смене режима в РФ, вероятно, продиктованы прошлым неудачным опытом: когда призывы или даже прямая помощь США в свержении диктатуры приводили к всплеску насилия и хаоса. В этом контексте можно вспомнить Египет, Ирак и Афганистан.

Также США опасаются, что их открытая поддержка дискредитирует сторонников свержения диктатуры в самой России.

Такую же позицию, очевидно, занимают и лидеры европейских стран. например, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях опроверг утверждения Путина о том, что Запад хочет хаоса в России.

"Наоборот, нестабильность в России порождает нестабильность в Европе. Поэтому мы обеспокоены", — сказал он.

Последствия мятежа в России

По мнению британского аналитика Шона Белла, история взаимовыгодного сотрудничества Путина и Пригожина, вероятно, еще не окончена. У них еще есть почва для совместных действий, например, по захвату Беларуси.

В то же время внутри самой России уже началось уничтожение "Группы Вагнера" как организационной структуры и как символа российского вторжения в Украину. Например, российское телевидение уже начало активно рассказывать, что вагнеровцы плохо воевали и ничего на фронте не добились.

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