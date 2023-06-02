Пока путин пытается захватить Украину, Дальний Восток уже на грани голода.

Россия демонстрирует новые "чудеса" в экономике. На Чукотке куриные яйца начали продавать только при наличии паспорта – всё из-за острого дефицита продуктов питания в этом удаленном регионе России. Данный факт подтвердил временно исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Накануне губернатор посетил город Билибино, где местные жители пожаловались ему на чудовищный дефицит продуктов.

"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности", – заявил Кузнецов.

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Следует отметить, что Билибино с населением чуть более 5 тысяч человек, является одним из самых удаленных городов России. До столицы Чукотки города Анадырь от него около 600 км по прямой, но дороги между ними нет. Всем необходимым Билибино снабжается через аэропорт и порт на реке Колыма, впадающей в одно из морей Ледовитого океана.

Экономическая ситуация в России – последние новости

Несмотря на довольно существенные доходы от экспорта нефти и газа, российское правительство не способно обеспечить своему населению достойные условия жизни. Характерный пример недавно произошел в Чувашии. Там скорая не смогла доехать до пациента из-за того, что мост через реку в аварийном состоянии. Мужчину везли к скорой на садовой тачке, и в итоге он скончался.

Как выяснилось, все нефтедоллары российские власти тратят на войну с Украиной, а не на своих граждан. По подсчетам аналитиков, только в мае российская армия использовала для ударов по Украине более 500 дронов-камикадзе и ракет общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов. На эти деньги можно построить не один десяток мостов.

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