Для Кремля важнее убить побольше украинцев, чем наладить жизнь самих россиян.

Пока Кремль тратит сотни миллионов долларов на почти ежедневные обстрелы Киева, в российской глубинке условия жизни продолжают деградировать. Наглядный пример этого опубликовал российский телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

Издание сообщает, что машина скорой медицинской помощи не смогла доехать до пациента, проживающего в деревне Голов, из-за аварийного моста. Поэтому больного пришлось везти на садовой тачке до скорой.

На публикацию отреагировал официальный аккаунт администрации округа. Чиновники заявили, что мост в деревню в рабочем состоянии, а скорая якобы просто побоялась заехать в деревню из-за размытых после дождя дорог. Но местные жители в комментариях возразили:

"Садовая телега ещё может проехать, а техника вряд ли. На этом месте уже был несчастный случай со смертельным исходом", – описали состояние моста местные жители.

Как выяснилось, такие случаи типичны для российской глубинки. Так в марте медикам все той же Чувашии пришлось тащить мужчину 2 км по снегу в пластмассовом тазу, поскольку в селе Большая Выла вообще не оказалось дороги.

Обстрел Киева 29 мая

В понедельник Россия устроила сразу два массированных обстрела Киева. Первый обстрел произошел ночью. Агрессор применил десятки дронов-камикадзе и крылатых ракет, пытаясь прорвать украинскую ПВО и причинить максимальный ущерб. Военные отчитались об успешном сбитии всех воздушных целей над столицей.

Второй обстрел был менее массированным, но произошел в разгар дня, когда на улицах Киева было много людей. В этот раз враг стрелял ракетами баллистического типа, которые труднее перехватить. Однако и в этот раз украинская ПВО отработала на отлично.

Ранее журналисты уже подсчитали, что один такой массированный залп в десятки выпущенных ракет обходится российскому бюджету в несколько сотен миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: