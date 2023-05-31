Всего за месяц агрессор выпустил по Украине более 500 ракет и дронов, из которых 90% были сбиты.

В мае Россия выпустила по территории Украины более 500 ракет и дронов-камикадзе общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Почти 90% этих ракет и БПЛА были перехвачены украинской ПВО. Такие подсчеты сделали журналисты издания Kyiv Post.

На основе официальных сводок украинского Генштаба, издание подсчитало, что за месяц агрессор выпустил по Украине 401 дрон-камикадзе типа Shahed-136, из которых силами ПВО были перехвачены 362 , или более 90%.

Стоимость одного такого дрона составляет около 20 000 долларов, поэтому их применение стоило России не менее 8 миллионов долларов, если учитывать только стоимость самих аппаратов и не брать в расчет остальные неизбежные сопутствующие расходы.

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Также Россия применила против Украины несколько видов ракет воздушного, морского и наземного базирования:

ракеты Х-101-555 – 114 запущено, 106 сбито (93%), оценочная стоимость составляет 1,48 миллиарда долларов.

ракеты "Калибр" – 29 запущено, 26 уничтожено (90%); 155 миллионов долларов.

ракеты "Кинжал" – 7 запущено; 7 уничтожено (100%); 28 миллионов долларов.

ракеты "Искандер" и С-400 – 16 выпущено; 16 уничтожено (100%), 48 миллионов долларов.

ракеты Х-22 – 5 выпущено; 5 уничтожено (100%); 5 миллионов долларов.

ракеты С-300 – 12 выпущено; 5 уничтожено (40%); 5 миллионов долларов.

другие неуправляемые ракеты – 7 выпущено; 7 уничтожено (100%); неизвестная стоимость.

Издание отмечает, что самые массированные атаки "Шахедов" были 27/28 мая, когда враг запустил по Украине 54 беспилотника, из которых ПВО сбила 96,3%. Самые интенсивные комбинированные атаки (ракет и дронов) были 28/29 мая, когда враг выпустил совокупно 86 ракет и беспилотников, из которых 89,5% были уничтожены.

Ракетные атаки по Украине – последние новости

По данным украинского командования, в настоящее время Россия, вероятно, готовит новую массированную ракетную атаку. На это в частности указывает присутствие кораблей-носителей ракет "Калибр" в море на боевом дежурстве.

Отличительной тенденцией последнего месяца стало активное применение россиянами ракет баллистического типа, которые считаются гораздо более трудной целью для перехвата. Военный эксперт Олег Жданов считает, что это связано с попытками агрессора вычислить и уничтожить полученные Украиной зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот".

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