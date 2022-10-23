Российским оккупантам в Белгородской области будут выдавать древесину для окопов и обогрева будут только по заявкам Минобороны.
Об этом заявила заместитель губернатора Юлия Щедрина в российской соцсети "Вконтакте".
Чиновница заявила, что Белгородская область относится к "малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древесине для этих нужд растет с каждым днем".
"Нам очень важно понимать, что древесина идет по назначению и не попадет к врагу. Именно поэтому все поступающие запросы мы просим передавать нам централизованно - по заявкам командования (Министерства обороны) через руководство региона. Это позволит равномерно распределить древесину по соответствующим подразделениям и удовлетворить потребности наших защитников", - заявила российская чиновница.
Взрывы в Белгороде
Напомним, 19 октября сообщалось, что в Белгороде был "прилет" в объект инфраструктуры.
Также взрывы в Белгороде прогремели 16 октября. По предварительной информации, работала Российская ПВО, после чего в городе заметили столб дыма.
Как заявил военный эксперт Александр Коваленко, Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам в России. Скорее всего, в Белгороде падают старые российские ракеты.