По словам чиновников, все это из-за "малолесной" местности.

Российским оккупантам в Белгородской области будут выдавать древесину для окопов и обогрева будут только по заявкам Минобороны.

Об этом заявила заместитель губернатора Юлия Щедрина в российской соцсети "Вконтакте".

Чиновница заявила, что Белгородская область относится к "малолесным регионам и является приграничной территорией, а потребность в древесине для этих нужд растет с каждым днем".

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"Нам очень важно понимать, что древесина идет по назначению и не попадет к врагу. Именно поэтому все поступающие запросы мы просим передавать нам централизованно - по заявкам командования (Министерства обороны) через руководство региона. Это позволит равномерно распределить древесину по соответствующим подразделениям и удовлетворить потребности наших защитников", - заявила российская чиновница.

Взрывы в Белгороде

Напомним, 19 октября сообщалось, что в Белгороде был "прилет" в объект инфраструктуры.

Также взрывы в Белгороде прогремели 16 октября. По предварительной информации, работала Российская ПВО, после чего в городе заметили столб дыма.

Как заявил военный эксперт Александр Коваленко, Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам в России. Скорее всего, в Белгороде падают старые российские ракеты.

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