Поражен якобы зенитно-ракетный комплекс.

В приграничном российском Белгороде раздалась серия взрывов.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, работала российская ПВО, после чего в городе заметили столб дыма.

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Очевидцы пишут о "прилетах" в районе местного аэропорта. Поражен якобы зенитно-ракетный комплекс.

Взрывы в Белгороде

Белгород находится у российско-украинской границы. Именно из этой области оккупанты выпускают ракеты по Харьковской области.

Время от времени в регионе сообщают о взрывах - преимущественно последствия работы российских ПВО. Например, 11 октября в результате "прилета" по городу Шебекино Белгородской области загорелась подстанция, часть жителей осталась без света и воды.

Белгород служит транспортным "хабом" для поставок боеприпасов и техники группировкам ВС РФ, находящихся в Украине, здесь же проводят учения резервистов.

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