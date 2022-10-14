По мнению обозревателя, россияне фактически сами бомбят свой город.

Украине нет смысла наносить удары по гражданским объектам в России, в отличие от россиян, которые равняют украинские города с землей.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя последние "прилеты" в российском Белгороде и области.

"В сети за последние, без малого, - месяцев есть множество видео пусков россиянами ракет из Белгородской области, которые, например, взрываются через несколько секунд после пуска. Россия сейчас использует для обстрелов Украины в основном советские запасы ракетного вооружения, в частности, для ЗРК С-300. Все они в большинстве своем, еще в годы выпуска не особо отличались какой-либо надежностью. И не только они", – отметил эксперт. Видео дня

По его словам, практически вся номенклатура советского ракетного вооружения – это очень сомнительный по надежности и гарантии эффективного применения ресурс.

"А потому, вероятность того, что ракета, выпущенная россиянами по Украине, приземлится в Белгороде, с каждым днем растет все больше и больше. И в данном случае фраза "Будем бомбить Воронеж!" утрачивает свой смысл, ведь бомбят они прямо сейчас Белгород", – заявил Коваленко.

"Прилеты" в Белгородской области

11 октября в результате "прилета" в городе Шебекино в Белгородской области России загорелась подстанция, часть населения осталась без света и воды.

Днем 13 октября в Белгороде российская ракета, которую запускали по Харькову, ударила по жилому дому.

А вечером в Белгородской области России взорвали склад боеприпасов.