Два года женщина носили аферистам деньги, а те устраивали ей свидание из "Тиндера".

Топ-специалиста "Роснефти" развели на 6 миллионов рублей во время поиска "мужчины мечты".

Как сообщает "База", главная специалистка российской компании Валентина Лиманская хотела познакомиться с мужем через брачное агентство, но потеряла 6 миллионов рублей. Ей устроили всего семь свиданий за два года с обычными пользователями "Тиндера".

По данным канала, еще несколько лет назад женщина познакомилась в "Тиндере", но в разгар общения мужчина внезапно заявил, что в дальнейшем будет говорить только через своего агента. Валентина согласилась, и вскоре с ней действительно связался посредник - он пригласил женщину в офис брачного агентства "Вместе и навсегда". Там личный менеджер убедил Валентину, что выбранный мужчина из "Тиндера" как-то не очень и ей стоит подыскать кого-то поинтереснее.

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Для этого женщина заплатила 500 тысяч рублей и получила доступ к "базе знакомств". Ей также объяснили, что "Тиндер" не поможет, поскольку в их брачном агентстве выбор предпочтительнее. За два года из женщины выманили 5,9 миллиона рублей. Ради этого ей пришлось даже продать машину и влезть в кредиты - вот только сходила она лишь на семь свиданий.

Мужчину мечты найти Валентине так и не удалось. Более того, на свиданиях претенденты говорили, что их так же заманили в агентство из "Тиндера". И лишь недавно женщина, устав от вечных обещаний менеджеров устроить ее личную жизнь, решила, что ее просто умело водят за нос и вытаскивают деньги.

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