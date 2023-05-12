На камеру они признались, что собранные ими средства шли на личные счета.

Российские силовики отчитались о задержании псевдоволонтеров, которые собирали деньги на помощь военным РФ, воюющим в Украине, от имени опальной пропагандистки.

Как пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк, задержали троих жителей города Пермь. Им инкриминируют хищение денег.

Сбор средств задержанные, как заявляют силовики, осуществляли "через несколько каналов в мессенджере. Их проводили от имени главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян.

Видео дня

Ведомство также опубликовало видео с задержанием предполагаемых преступников. На камеру они признались, что собранные ими у людей, желающих помочь российским военным в Украине, средства шли на личные счета, а не на помощь армии. Якобы неизвестный куратор за участие в сборах отдавал задержанным "сотрудникам" часть собранной суммы.

"Он говорит – будут бабки приходить, надо просто дальше пересылать. Потом платил за этой 1,5% от общей суммы за целый день. Выплачивал деньги ночью, часов в 12, в 2", – говорит один из задержанных.

О том, сколько россияне пожертвовали для этих фейковых сборов, не сообщается.

Волонтерство для армии в России

Время от времени в стране-агрессоре граждане собирают пожертвования для своих военных, публикуя отчеты о расходах. Эти публикации нередко становятся мемами, как, например, сборе на тепловизор, которым волонтер собиралась "согреть военных".

В публикациях о сборах преимущественно не идет речь о закупке дорогостоящего оборудования или снаряжения, потому любая купленная волонтерами мелочь попадает в отчеты – колбаса, вода, газеты, флаги с изображением Иисуса Христа, иконы с изображением российского диктатора Владимира Путина.

Собирают волонтеры не только деньги. Так, осенью в российском Курске объявили сбор собачьей шерсти, из которой собирались сделать носки и пояса для военных.

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