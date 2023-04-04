Главную онлайн-энциклопедию мира обвиняют в том, что она отказывается распространять роспропаганду.

В России нужно запретить "Википедию". С такой инициативой на пресс-конференции выступил глава Совета по правам человека в РФ Валерий Фадеев.

"По моему мнению, Википедию надо закрыть. Во многом она удобна, но там много искажений, когда речь идет о политике, истории. Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт", – заявил он.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для СМИ эту идею, высказался в целом одобрительно, но заявил о необходимости создать для России свой аналог.

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"Мы знаем, что в Википедии очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно", – заявил он.

Следует отметить, что в августе прошлого года в России уже запустили собственный аналог "Википедии" – "Руниверсалис". В ней как самые важные указаны статьи под названием "СВО России на Украине", "Герои СВО", "Военные преступления ВСУ", "Провокация в Буче" и т.п. В них информация о войне в Украине подается в версии российской пропаганды.

Цензура в России

После начала полномасштабного вторжения в Украину российский парламент принял специальные законы, запрещающие осуждать эту войну и в целом критиковать российскую армию и ее действия. В марте наказания за несогласие с агрессией против Украины дополнительно ужесточили.

Также вскоре после нападения на Украину российские власти решили заблокировать популярные западные соцсети – Facebook и Instagram. Их обвинили в распространении ложных сведений о войне.

Согласно некоторым данным, сейчас в России активно готовятся к тому, чтобы заблокировать YouTube. Сейчас соцсеть "Вконтакте" строит собственную аппаратную инфраструктуру, которая позволит этой соцсети взять на себя функции YouTube после его блокировки.

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