В Москве майор полиции в отставке вышел на одиночный пикет с плакатом "Свободу Навальному. Путин - убийца".

Об этом сообщает правозащитный медиапроект, посвященный политическим преследованиям в России ОВД-Инфо.

Бывший майор Олег Кашинцев стоял с плакатом на Красной площади. В руках мужчина держал плакат с надписью: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Позже его отпустили, составив на него два админпротокола.

Читайте также75% россиян считают вероятной полномасштабную войну с Украиной – опросБывшего полицейского обвиняют в нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а также в незаконном ношении форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП).

Ранее сообщалось, что в большом интервью для ABC News Джо Байден заявил, что считает Путина убийцей.

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Автор: Виолетта Орлова