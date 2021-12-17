Адвокат Николай Полозов рассказал, о чем свидетельствует риторика российского руководства.

Политика, которую проводит руководство России, отличается от его заявлений - в Кремле ими лишь пытаются напугать.

Такое мнение высказал российский правозащитник и адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "Украина 24".

"Важно понимать, что Путин и Кремль действуют по принципу дворового хулигана, который подбегает, замахивается и пытается напугать. Но при этом бить он не будет, понимая, что может получить в ответ. Во время разговора Байдена с Путиным, я полагаю, Джо Байден подробно и популярно объяснил, что будет, если Россия нанесет удар. И вся эта грозная риторика о том, что нельзя переходить "красные линии", что недопустимо присутствие НАТО у российских границ и так далее остается риторикой, потому что реальная политика существенно отличается от тех грозных заявлений, которые изначально делались", - отметил он.

Полозов добавил, что в данном случае видны последствия разговора двух президентов в реакции Кремля. Он также спрогнозировал "разрядку" напряженной ситуации, однако Путин сейчас хочет максимально "продавить" свои условия.

Читайте такжеВ Кремле высказались о возможном диалоге Путина и Зеленского

"Поэтому в конечном счете он не будет отпускать напряжение, он все равно будет каким-то образом манипулировать, заставляя Запад идти на какой-то компромисс", - констатировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 декабря состоялись переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина с помощью закрытого канала видеосвязи. Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Как сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил нападать на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

Также США намерены предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Автор: Юрий Годован