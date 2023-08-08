Кнайсль живет в арендованном доме уже несколько недель.

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая на своей свадьбе станцевала с российским президентом Владимиром Путиным, поселилась в деревне Петрушово Рязанской области. Она уже несколько недель живет в арендованном доме.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", – пожаловалась она российскому изданию "Вид сбоку".

Отмечается, что в 2018 году Кнайсль вышла замуж, и на своей свадьбе станцевала с Путиным. Однако вскоре она развелась. В 2020 году Кнайсль уехала из Австрии "из-за постоянных угроз убийством и фактического запрета на работу в Австрии". Она жила в Ливане, а потом приехала в Россию. Сейчас бывшая топ-чиновница снимает дом в деревне Петрушово, о которой, похоже, забыли даже местные власти.

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"Надо сказать, что отдаленная деревня не первый раз привлекает иностранцев, здесь купили деревенские дома француженки, у одной из которых арендовала жилье Карин Кнайсль. В Петрушово нет никаких достопримечательностей, но это очень милая аккуратная русская деревня, которые редко встретишь (правда, последние несколько лет стало гораздо хуже с благоустройством, руководство Гиблицкого поселения, куда входит Петрушово, практически забыло о его существовании)" – говорится в материале.

Что известно о Карин Кнайсль

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. Известная тесными отношениями с Путиным, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину она поддержала российского диктатора, посмотрев его Мюнхенскую речь 2007 года, когда Путин говорил об однополярности современного мира.

С февраля 2021 по май 2022 Кнайсль также была членом совета директоров российской компании "Роснефть". Она покинула этот пост из-за угрозы попасть под санкции.

Примечательно, что она стала одним из немногих "зарубежных" гостей на путинском экономическом форуме в Питере 15 июня.

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