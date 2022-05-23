Кнайсль покинула пост вслед за экс-канцлером Германии Шредером.

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль, оскандалившаяся из-за танца с Владимиром Путиным на своей свадьбе, покидает совет директоров "Роснефти".

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном российскими СМИ.

"Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена Совета директоров Компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в Совете директоров Компании на второй срок. В связи с этим обращением Компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 мая, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров крупных российских фирм. Речь идет, в частности, о российском лоббисте Герхарде Шредере, а также бывшем главе МИД Австрии Карин Кнайсль, которая является членом наблюдательного совета "Роснефти" и запомнилась общественности своими танцами с Путиным.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть" 20 мая. Он был членом правления российской государственной нефтяной компании "Роснефть", зарабатывая на ней, согласно общедоступным данным, $600 тыс. в год. В феврале он также был выдвинут в состав совета директоров российского газового монополиста "Газпром".

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста из-за его отказа уйти со своих постов в российских компаниях. Несмотря на то, что бывший немецкий канцлер потерял свое офисное помещение, он будет получать ежемесячное пособие в размере 8300 евро.

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