Кнайсль отметила, что посмотрела выступление Путина на Мюнхенской конференции и поняла, что оно многое объясняет.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая запомнилась общественности танцами с российским президентом, ожидаемо выступила в поддержку политики Путина на фоне его дестабилизационных действий на границе с Украиной.

В комментарии пропагандистам из РИА Новости Кнайсль заявила, что Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года, когда утверждал о однополярности современного мира.

"В то время говорили о холодной войне, которая вскоре начнется, до начала войны в Грузии, так что речь звучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был прав в своих словах и в своих предупреждениях", - сказала бывшая дипломатка.

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Она считает, что после Мюнхенской речи 2007 года ситуация в мире больше обострилась, в том числе якобы из-за отсутствия в течение последних 15 лет активности со стороны западных государств.

Кнайсль отметила, что пересмотрела выступление Путина и поняла, что оно многое объясняет: "Я сказала бы, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, к сожалению, с тех пор стало хуже и сложнее", - ответила Кнайсль.

В 2018 году Кнайсль, работавшая в МИД Австрии, запомнилась своими танцами с Путиным, которого пригласила в роли гостя на свою свадьбу.

После этого карьера австрийской дипломатки в России стремительно пошла вверх. Сперва Кнайсль ограничивалась сотрудничеством с кремлевскими пропагандистами с Russia Today, однако вскоре вошла в совет директоров "Роснефти".

Как писал УНИАН, бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров российского газового монополиста "Газпром". Он возглавляет комитет акционеров компании "Северный поток-2" и лоббирует газовые интересы РФ в Европе.

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