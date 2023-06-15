Пете Сийярто якобы будет представлять позицию мирного завершения войны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Петербургский международный экономический форум. Он якобы будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".

Согласно программе мероприятия 15 июня венгерский диплома примет участие в панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего".

Кроме Сийярто, участие в форуме примет бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая известна тесной дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Также в списке гостей указаны высокопоставленные должностные лица ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китая. В то же время в программе указаны иностранные чиновник рангом не выше министерского. Только от Бурунди приедет первая леди.

Путинкий экономический форум - последние новости

10 июня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался ехать на ежегодный экономический форум в российском Санкт-Петербурге. В заявлении указано, что Казахстан будут представлять вице-премьер-министр Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксиликов.

От поездки в Россиию также отказались президент Бразилии Лула да Силва и даже лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, которого поддержал российский диктатор.

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