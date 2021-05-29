Пользователи предложили "для полноты картины" отправить Депардье к Жириновскому.

Актер Стивен Сигал, который пять лет назад получил российское гражданство, вступил в партию «Справедливая Россия – За правду».

Об этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

Актер планирует построить политическую карьеру.

«Начнет мастер айкидо с лоббирования закона об ответственности за загрязнение окружающей среды», – говорится в сообщении.

Пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость:

Читайте такжеЖерар Депардье крестился в российском соборе и выбрал наставником "духовника Путина"«Сборище популистов», «Бред какой-то», «Худшего артиста не было, и фильмы все г*вно», «Был любимый актер, а стал г*вном», «Эхххх... Все д*рьмо к нашему берегу», «Вы че, издеваетесь?!», «Теперь я знаю, за кого буду голосовать, если он будет баллотироваться в президенты!», «Спасите русских, прошу Вас, спасите наше государство, кто-нибудь...», «Как вообще американец стал политиком в России. У нас что, мало наших граждан?», «Боже, какой цирк», «К сожалению, нас, по ходу, считают за полных д*билов», «Ржу, не могу! А Депардье давайте к Жириновскому для полноты картины!», «Сигал стал жирной свиньей».

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц