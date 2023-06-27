Глава Росгвардии гордо заявил, что Москву мятежники не взяли бы.

Наемникам из ЧВК "Вагнер" в ходе их вооруженного мятежа удалось так далеко продвинуться вглубь России потому, что основные силы были сконцентрированы возле Москвы. Такое оправдание выдал глава Росгвардии Виктор Золотов во время выступления, сообщают российские СМИ.

Золотов объяснил, что быстрое продвижение "Вагнера" по стране объяснимо концентрацией сил возле столицы и гордо заявил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены. "Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы".

При этом он оценил работу силовых структур во время военного мятежа как "великолепную".

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Кроме того, Золотов, уже традиционно для росийской власти, обвинил во всем Запад. По его словам, "мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина".

Также Золотов утверждает, что до начала мятежа "из стана Пригожина" якобы поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня. Почему никто ничего не сделал с этой информацией для предотвращения мятежа, Золотов не уточнилил.

Кроме того, он сказал, что у Росгвардии появятся тяжелые вооружения и танки, этот вопрос обсуждался с Путиным.

Мятеж Пригожина - как все происходило

Вооруженный мятеж Пригожина начался вечером 23 июня, когда он объявил о своем "походе на Москву".

24 июня его наемники беспрепятственно вошти в Ростовскую область, взяли под свой контроль все военные объекты в Ростове -на-Дону. При этом все силовики в городе были заблокированы "вагнеровцами" в своих кабинетах, а росгвардия - в машинах для личного состава.

Далее часть колонны "вагнеровцев" двинулась на Москву, не доехав до столицы каких-то 200 километров. При этом, как сообщали тогда СМИ, в столице РФ особо не было ресурсов для военного конфликта, к защите планировали привлекать полицию и контрактников.

Вечером 24 июня Пригожин заявил, что разворачивает свою технику. Причиной этому были переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в ходе которых вроде как был достигнут компромисс.

О том что на Пригожина могла повлиять Росгвардия, ничего сказано не было.

Сегодня Минобороны РФ заявило, что ЧВК "Вагнер" готовится передать всю свою тяжелую технику министерству. Вполне возможно, что именно об этой технике и говорил Золотов в своем заявлении.

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