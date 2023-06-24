Полицейские заблокированы в своих кабинетах, а Росгвардия - в машинах для перевозки бойцов.

Наемники ЧВК "Вагнер" в захваченном Ростове заблокировали всех представителей силовых структур города.

Как отмечает "Новая газета Европа" со ссылкой на источники в силовых структурах, здания районных отделов полиции Ростовской области захвачены наемниками ЧВК "Вагнер" еще ночью.

"Те сотрудники, которые прибыли в отделы по тревоге, сейчас блокированы в своих кабинетах: им сказали "сидеть и работать", но разрешают заказывать воду и еду", - отмечает издание.

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Также отмечается, что СОБР (спецотряд быстрого реагирования) и ОМОН также блокированы на своих базах, Росгвардия блокирована в своих машинах для перевозки бойцов.

Еще один источник издания сообщил, что напротив здания СОБР стоит пикап со станковым пулеметом и "вагнеровцами". Также несколько машин с пулеметами расположились в районе Аксайского моста — одного из крупных въездов в город.

По мнению израильского офицера Игаля Левина, такие действия Пригожина вполне логичны – ведь теперь в Ростове власть Пригожина, а не Путина, следовательно путинские силовики - нелегитимны.

Ситуация в Ростове

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по его бойцам. Пригожин объявил, что он будет мстить российскому военному руководству и повел армию на Ростов.

Позже Пригожин заявил, что "вагнеровцы" захватили здание штаба Южного военного округа в Ростове, при этом, как он утверждает, "без единого выстрела".

Позже Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль военные объекты Ростова, в частности, военный аэродром, чтобы помешать авиации нанести по "вагнеровцам" удары с воздуха.

Позже сообщалось о том, что в районе военного штаба в Ростове идет перестрелка, а также слышны взрывы.

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