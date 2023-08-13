Как говорится в расследовании CNN, даже после попытки мятежа, Пригожин все еще нужен Путину.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, возглавив неудавшийся мятеж, создал самое большое испытание для президента России Владимира Путина за более чем два десятилетия его правления.

Как говорится в расследовании CNN, бунт Пригожина полностью подорвал вертикаль власти Путина, так как во время бунта президент РФ в телеобращении заявил, что тех, кто встал на "путь измены", ждет наказание, однако с главарем "Вагнера" этого не произошло.

Примечательно, что вскоре после мятежа Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, пожимая руку высокопоставленному лицу из Центральноафриканской Республики (ЦАР). Причем Пригожин, который в последние месяцы появлялся исключительно в камуфляже, в этот раз выбрал рубашку-поло и джинсы.

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Еще более удивительно, как российские дипломаты пытаются объяснить тот факт, что Пригожин остался на свободе после убийства российских военных и нескольких сбитых вертолетов ВС РФ.

Кристиан Аманпур из CNN спросил посла России в Соединенном Королевстве Андрея Келина, по поводу странного появления Пригожина после мятежа. Келин объяснил, что Путин "решил оставить прошлое в прошлом".

"Президент квалифицировал это, когда это началось. Теперь мы признаем некоторые героические подвиги групп Вагнера", — заявил Келин, намекая на деятельность ЧВК в Бахмуте.

Эксперты считают, что главарь "Вагнера" по-прежнему имеет ценность для Путина.

"Связи Пригожина с Кремлем явно пострадали. Но поскольку после мятежа Путин потерял еще больше своего влияния, похоже, он считает, что сохранение Пригожина еще имеет какую-то пользу", — сказала Кэндис Рондо, директор Future Frontlines, разведывательной службы в аналитическом центре New America.

"На данный момент сеть подставных компаний Пригожина — лучшая страховка, которая есть у Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику. Но вряд ли так будет всегда — в конце концов что-то должно произойти. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более зрелищные события ближе к границе между Польшей и Беларусью", — отмечает Рондо.

Как говорится в материале, также еще есть планы Пригожина на страны Африки, где ЧВК "Вагнер" уже провела серию операций.

Бунт Пригожина

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил "марш справедливости" и заявил, что идет на Москву, останавливать министра обороны РФ Сергея Шойгу. Произошло это после этого, как армия РФ, по словам Пригожина, нанесла удара по позициям "вагнеровцев".

Впрочем мятеж длился недолго. За 24 июля "вагнеровцы" установили контроль над Ростовом и дошли до Московской области, сбив по дороге несколько единиц российской авиации. За 200 км до Москвы Пригожин развернул колонну. После этого "бунта" ЧВК "Вагнер" отправилась в Беларусь

27 июля 2023 года появилась информация о том, что мятеж Пригожина срежиссировали спецслужбы РФ. Сообщалось, что после так называемого бунта "вагнеровцев" в российской армии происходит тотальная зачистка.

9 августа 2023 года стало известно о том, что Пригожин расширил бизнес в РФ после мятежа. Пригожин не только не понес наказания за свой бунт, но и получил новые выгодные контракты.

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