Если рейс прибудет ранним утром, вы можете столкнуться с сонливостью и риском преждевременного засыпания.

Джетлаг – нежеланный спутник каждого туриста, который преодолевает большие расстояния. Если после длительного перелета вы чувствуете себя, как зомби, вполне вероятно, что причина именно в смене часовых поясов. УНИАН объяснит, в чем это проявляется, и как избежать джетлага, чтобы наслаждаться поездкой с первых часов.

Как понять, что у тебя джетлаг – основные признаки

Перед тем как разбираться, что поможет от джетлага, стоило бы понять, как он вообще проявляется. Из-за разницы во времени при смене часовых поясов наше тело подвергается стрессу, а внутренние биологические часы испытывают своеобразный сбой. Человеку тяжело привыкнуть к новому времени суток.

В основном, джетлаг у путешественников проявляется следующими симптомами:

Видео дня

усталость и общая вялость,

сонливость или бессонница,

раздражительность, перепады настроения,

замедленная реакция, проблемы с концентрацией и памятью,

потеря аппетита, тошнота, запор или диарея,

головокружение, головные боли.

У женщин джетлаг может дать о себе знать и позже в виде сбоя менструального цикла. Кроме того, у некоторых туристов наблюдаются обострения хронических заболеваний.

Возможно ли обойтись без смены часовых поясов

Если вы отправляетесь путешествие, которое подразумевает пересечение нескольких часовых поясов, вы не сможете обойтись без их смены. В любом случае, ваш организм будет проходить через процесс адаптации к новому солнечному циклу.

Но при помощи некоторых "трюков" можно минимизировать последствия до такой степени, будто вы и вовсе "обошлись" без смены часовых поясов или перенесли ее очень легко.

Что можно сделать, чтобы избежать джетлага – планируем перелет правильно

Старайтесь выбрать такой рейс, чтобы самолет приземлился в пункте назначения между 14:00 и 17:00 по местному времени. Так вы сможете оставаться бодрым до сна и синхронизировать ваши внутренние биологические часы.

В это время вокруг будет достаточно дневного света для того, чтобы ваш организм перенастроился. Если рейс прибудет ранним утром, вы можете столкнуться с сонливостью, риском преждевременного засыпания или слишком долгим бодрствованием перед сном. Тогда первые дни путешествия вряд ли принесут вам ожидаемые эмоции.

Как можно избежать джетлага, если нет подходящего рейса

Очевидно, что не всегда получается выбрать рейс, который приземлился бы в нужной стране в промежутке между 14:00 и 17:00. Несмотря на это, есть ряд методов, как избежать синдрома смены часовых поясов или хотя бы минимизировать симптомы.

Начните корректировать режим сна еще дома. Минимум за три дня до поездки ложитесь спать на 30-60 минут раньше каждый вечер.

Уже по прибытии в пункт назначения постарайтесь обеспечить себе как можно больше естественного света, не засиживайтесь в отеле, пока на улице еще не стемнело. Если же ваш рейс приземляется вечером, за два часа до сна избегайте яркого света (особенно от экранов).

В первый же день после прибытия в новую страну синхронизируйте все приемы пищи, время пробуждения и отхода ко сну с местным временем.

Вас также могут заинтересовать новости: