Организация находится на грани сокращений и реорганизации из-за проблем с выплатами после мятежа Евгения Пригожина, считает британская разведка.

ЧВК "Вагнер" столкнулась с финансовыми проблемами из-за нежелания России и дальше спонсировать деятельность наемников после июньского мятежа основателя организации Евгения Пригожина.

Вероятно, сейчас ЧВК "Вагнер" находится на грани сокращений и реконфигурации внутренней структуры, чтобы сэкономить расходы на зарплату персоналу в "трудный" для себя период, считает британская разведка.

Там подчеркивают, что после попытки бунта со стороны Пригожина в июне 2023 года, РФ начала "войну" против бизнесов бывшего повара Путина. Возможно, теперь финансированием ЧВК "Вагнер" занимается Беларусь.

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"Есть реалистичная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит "Вагнеру", то другим наиболее вероятным плательщиком являются белорусские власти", - указывает Минобороны Британии.

Также там говорят, что содержание "вагнеровцев" - потенциально нежелательный расход белорусских ресурсов, ведь они довольно посредственные для таких финансирований.

От ЧВК "Вагнер" осталось лишь 2-3 бригады

Напомним, что от прежней "силы" ЧВК "Вагнер" после мятежа Пригожина осталась разве что треть. Как отмечал российский журналист Игорь Яковенко, речь идет о 2-3 бригадах - других наемниках либо ликвидировали в Украине, либо они решили присоединиться к кадровым войскам РФ.

Яковенко сообщал, что сейчас Пригожин пытается донабрать личный состав для деятельности "Вагнер", ведь имеющихся сил слишком мало, чтобы "куда-то идти".

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